Musk provoziert Trump mit obszönem Tweet

Mit seinem neuesten Twitter-Beitrag sorgt Elon Musk für Aufsehen: Der Tweet des Multi-Milliardärs zeigt ein Bild mit einer Frau in aufreizender Pose, deren Intimbereich mit dem Twitter-Wappen verdeckt ist. Dahinter steht ein Geistlicher in Kutte, der zu Gott betet, wohl um nicht schwach zu werden. Dieser ist mit dem Namen "Donald Trump" versehen. Dazu schrieb Musk: „Und führe uns nicht in Versuchung!“ - und will damit wohl andeuten, dass seine Plattform Twitter für Ex-US-Präsident Donald Trump so etwas wie eine verbotene Frucht sein soll.

Der Hintergrund: Trump wurde im Januar 2021 bei Twitter gesperrt, nachdem seine Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Grund für die Sperrung sei das „Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt“, teilte Twitter damals mit. Laut einer von Neu-Chef Musk kürzlich gestarteten Umfrage unter Twitter-Nutzern soll Trump zu dem Kurznachrichtendienst zurückkehren dürfen. Schon lange hatte Musk verkündet, das Profil des Ex-US-Präsidenten wiederherstellen zu wollen. Doch Trump nutzt (bisher) lieber seinen selbst gegründeten Kanal „Truth Social“ und sagte, er „sehe keinen Grund“, zu Twitter zurückzukehren.