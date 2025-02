Murmeltier Phil sagte den USA 6 weitere kalte Wochen voraus

Die Tradition sieht vor, dass jedes Jahr am 2. Februar die Mitglieder des "Inner Circle" des "Groundhog Clubs" das Murmeltier bei Sonnenaufgang aus seinem Baumstumpf holen und befragen.

Phil habe seinen Schatten gesehen, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Das weltbekannte Murmeltier gab auf einer Veranstaltung in der Kleinstadt Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania vor einer jubelnden Menschenmenge seine Vorhersage bekannt, die von dem Vorsitzenden des Vereins "Groundhog Club" gedeutet und "übersetzt" wurde.

Einwanderer brachten Tradition in die USA

Der "Groundhog Club" erklärt, dass jede Unstimmigkeit zwischen der tatsächlichen Witterung und Phils Prognose auf Übersetzungsfehler zurückzuführen sei, nicht auf eine Fehlprognose. Tatsächlich liegt das Murmeltier in nicht einmal der Hälfte aller Fälle richtig - ein Münzwurf wäre als Prognose sogar genauer.

Die weltweit beachtete Tradition wurde wahrscheinlich von deutschen Einwanderern nach Pennsylvania gebracht. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch den Hollywood-Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. Heuer ging die Veranstaltung anlässlich des "Groundhog Day" bereits zum 139. Mal über die Bühne.

