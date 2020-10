Münchner Christkindlmarkt abgesagt

Der älteste Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt, der inzwischen vor dem Rathaus auf dem Marienplatz Zuhause ist, wurde am Freitag aus Infektionsschutzgründen abgesagt. "Die Entscheidung ist verständlich, weil die weitere Ausbreitung des Virus gebremst werden muss", sagte der zuständige Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner.

"Ich verstehe aber auch die Enttäuschung der Beschicker und der Gäste des Christkindlmarkts. Der Markt wäre zum Jahresende für die Menschen ein kleines Stück Normalität in einem Jahr voller Einschränkungen gewesen", so Baumgärtner. Außerdem hat der Christkindlmarkt für München durchaus auch einen wirtschaftlichen Wert: 2018 waren es nach Berechnungen der Stadt rund 279 Millionen Euro gewesen. Darin enthalten sind die Umsätze der Marktstände sowie ökonomische Effekte, die der Münchner Tourismuswirtschaft zugutekommen. Den Berechnungen zufolge gaben die rund 3,25 Millionen Passanten an 28 Tagen 59 Millionen Euro (pro Person durchschnittlich 50,50 Euro) direkt auf dem Christkindlmarkt aus.