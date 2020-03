Mühlviertlerin in Frankreich: "Angst habe ich nicht, ich bin ja hier nicht alleine"

Frankreich hat im Kampf gegen das Coronavirus gestern eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Die Menschen dürfen Haus und Wohnung nur noch verlassen, wenn es unbedingt erforderlich ist. Wer vor die Tür will, muss ein entsprechendes Formular mit sich tragen. Erlaubt ist nun nur noch: Lebensmittel einkaufen, zur Arbeit fahren, zum Arzt gehen, Kinder zur Betreuung bringen, Hilfsbedürftigen helfen oder allein Sport machen.

Das betrifft auch Anna Gruber, eine 77 Jahre alte Bad Zellerin, die seit 52 Jahren in Frankreich lebt – zurzeit bei Tochter, Schwiegersohn und den beiden Enkelsöhnen in einem Vorort der Stadt Toulouse. "Ich muss aus gesundheitlichen Gründen eine Stunde pro Tag im Freien gehen – seit gestern muss ich dieses Formular mithaben", sagt Gruber im OÖN-Gespräch. "Ich drehe alleine im Park ein paar Runden und halte mich von allen anderen Menschen fern." Den empfohlenen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Passanten halte sie stets ein, "aber eher, weil ich es sowieso nicht mag, wenn man mir zu nahe kommt".

"Menschen sehr diszipliniert"

Die gestern verhängte Ausgangssperre werde in Toulouse weitgehend akzeptiert, erzählt die gebürtige Mühlviertlerin. "Wenige Menschen waren unterwegs und alle waren sehr diszipliniert."

Obwohl sie aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe zählt, habe sie keine Angst, betont die 77-Jährige. "Ich bin ja hier nicht alleine und in unserer Gegend sind weniger Corona-Fälle."

Volles Verständnis zeigt Gruber für die Schulschließungen und den Online-Unterricht. Außerdem könnten die Eltern damit umgehen. "Mit den Kindern arrangiert man sich, da sind die Franzosen Meister. Schließlich gab es kaum eine Schulreform, die keine Streiks ausgelöst hat."

Lourdes erstmals geschlossen

Bei Verstößen gegen die Ausgangssperre drohen Geldstrafen in Höhe von 135 Euro, sagte Innenminister Christophe Castaner. Zudem seien ab sofort alle "Aktivitäten in Gruppen untersagt". Als Beispiele nannte er Essen im Kreis der Großfamilie oder Fernsehabende mit Freunden. Eine kurze sportliche Betätigung in der Nähe der Wohnung bleibt dagegen erlaubt, sofern sie nicht in einer Gruppe erfolge.

Auch die weltberühmte Wallfahrtsstätte in Lourdes im Südwesten Frankreichs schloss erstmals in ihrer Geschichte ihre Pforten. Das Heiligtum zieht jährlich Millionen katholischer Pilger aus aller Welt an, darunter zahlreiche ältere Menschen. (schuh)

