Moskauer Club muss nach Party mit knapp bekleideten Gästen schließen

Ein Bezirksgericht ordnete am Mittwoch die vorübergehende Schließung wegen des Verstoßes gegen "hygienische und epidemiologische Auflagen" an. Ende Dezember waren in Online-Netzwerken Videos aufgetaucht, auf denen zahlreiche bekannte Gesichter aus der Unterhaltungsindustrie in Dessous und anderen freizügigen Aufmachungen zu sehen waren, die im Club Mutabor bei einer Party unter dem Motto "Almost Naked" (fast nackt) gemeinsam feierten.

Während der Kreml jegliche Stellungnahme verweigerte, sorgten die Aufnahmen bei mehreren konservativen Politikern für Empörung. Sie forderten Ermittlungen gegen die Teilnehmer.

Prominente Gäste, wie der russische ESC-Gewinner Dima Bilan, Popstar Filipp Kirkorow, die bekannte Journalistin Xenia Sobtschak sowie die Organisatorin, Schauspielerin Anastasia Iwlejewa, hatten sich nach der Party öffentlich entschuldigt.

Der russische Rapper Vacio, der auf Bildern der Feier nur mit einer Socke über den Genitalien zu sehen war, wurde zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt und in ein Rekrutierungszentrum des Militärs vorgeladen. Seit dem Beginn der Offensive in der Ukraine hat der Kreml seine konservative Rhetorik verschärft.

