Mordverdächtiger bei Einreise nach Österreich gefasst

Ein Mann, der seine Ex-Lebensgefährtin in der Provinz Bozen erstochen haben soll, ist am Sonntag beim Versuch von Italien nach Österreich zu gelangen, von der italienischen Polizei festgenommen worden. Der türkischstämmige mutmaßliche Täter wurde am Reschenpass von der Polizei arretiert, nachdem ein Carabinieri auf die Räder seines Ford Fiesta geschossen hatte, um ihn an der Flucht zu hindern, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA Sonntagabend.

