Mordfall Lübcke: Weitere Festnahmen nach dem Fund eines Waffenlagers

Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zieht immer weitere Kreise: Gestern haben die Ermittler zwei weitere Männer festgenommen, die dem mutmaßlichen Täter Stephan E. die Waffen besorgt haben sollen. Ihnen wird laut Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Anhaltspunkte für ein rechtsterroristisches Netzwerk gibt es demnach aber weiterhin nicht. Die beiden Männer sollen aber die rechtsextreme Gesinnung von E. gekannt haben.

Die Festgenommenen sollen es laut den Ermittlern auch "für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen haben", dass E. die Waffe für ein "politisch motiviertes Tötungsverbrechen" einsetzt.

Einer der beiden Männer, der 43 Jahre alte Markus H., ist als Neonazi bekannt. Er war laut den Recherchen des ARD-Magazins "Panorama" jahrelang bei der rechtsextremen Gruppe "Freier Widerstand Kassel" aktiv.

Unter dem Pseudonym "Stadtreiniger" verbreitete er laut vorliegenden Screenshots vor mehr als zehn Jahren Hasskommentare auf den Internetseiten einer Lokalzeitung. "Die BRD ist nicht Deutschland", hieß es dort etwa. "Wenn ich mir das so recht überlege, sollte es wieder eine Reichskristallnacht geben", hatte "Stadtreiniger" im internen Forum des "Freien Widerstands Kassel" geschrieben.

Damals soll H. schon über die Beschaffung von Waffen und Sprengstoff diskutiert haben. Markus H. wurde demnach 2006 auch im Zusammenhang mit dem Mord an Halit Yozgat als Zeuge vernommen. Später stellte sich heraus, dass der 21-Jährige Yozgat ein Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU war.

Die Ermittler waren den beiden Männern durch Aussagen des Tatverdächtigen Stephan E. auf die Spur gekommen. Er gab demnach in Verhören auch an, wie er an Waffen gekommen war und wo sie versteckt sind.

Weitreichendes Geständnis

Laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" hatte E. in seinem Geständnis offengelegt, dass er über zahlreiche Waffen verfügt – neben der Tatwaffe auch über eine Pump-Gun und eine Maschinenpistole vom Typ Uzi samt Munition. Er nannte Details, wie er sich diese beschafft hat und offenbarte die Verstecke. Ermittler fanden bei mehreren Durchsuchungen in der Nacht auf Donnerstag einige Waffen in einem Erddepot auf dem Gelände seines Arbeitgebers – einem Bahnzulieferer in Kassel.

Der mutmaßliche Mörder Lübckes soll in seinem Geständnis auch zugegeben haben, dass er an zwei weitere Beschuldigte selbst Waffen verkauft hat. Unklar ist allerdings noch, in welchem Verhältnis diese beiden Waffenkäufer mit Stephan E. und den beiden anderen festgenommenen Männern stehen.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at