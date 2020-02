Mordermittlungen: Frau von Regierungschef Lesothos stellte sich

Sie werde die Nacht in einer Zelle für Untersuchungshäftlinge verbringen, bis die Staatsanwaltschaft über ihr weiteres Schicksal entscheidet, gab die zuständige Behörde am Dienstag in der Hauptstadt Maseru bekannt.

In einem Politkrimi der besonderen Art hatte die Polizei sie per Steckbrief gesucht, um sie zum Mord an der Ex-Frau von Regierungschef Thomas Thabane zu befragen. Anlass für die Ermittlungen ist der Tod von dessen früherer Frau Lipolelo. Sie war im Juni 2017 - kurz vor Thabanes zweiter Amtszeit - erschossen worden.

Ihrem Tod vorausgegangen war ein Rechtsstreit, bei dem sie sich ihren Status als Gattin des Ministerpräsidenten und daraus resultierende Ansprüche hatte bestätigen lassen. Thabane hatte wenige Wochen nach ihrem Tod seine jetzige Frau geheiratet. Er selbst geriet durch die Ermittlungen unter politischen Druck und hat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.

