Nach Anschlag von Halle: Verdächtiger muss sich wegen Mordes verantworten

Wie die Behörde in Karlsruhe am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, werden dem Tatverdächtigen Stephan B. zweifacher Mord sowie versuchter Mord in mehreren Fällen vorgeworfen. Er habe aus einer "antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens" geplant - die OÖN haben ausführlich über den Anschlag berichtet.

Parallelen zu Attentat in Neuseeland

Der Angriff auf eine Synagoge in der deutschen Stadt Halle an der Saale weist viele Parallelen zum Anschlag im neuseeländischen Christchurch im März auf. In Christchurch hatte ein Rechtsextremist in zwei Moscheen mehr als 50 Menschen getötet. In beiden Fällen wurde der Anschlag live im Internet übertragen.