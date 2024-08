Mont Blanc-Tunnel bleibt 15 Wochen lang geschlossen

In diesem Zeitraum sollen umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, kündigte die Betreibergesellschaft Tmb-Geie in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Arbeiten betreffen zwei Abschnitte des Tunnelgewölbes mit einer Gesamtlänge von 600 Metern.

Wenn die Arbeiten erfolgreich verlaufen, sollen bis 2025 weitere 600 Meter in Angriff genommen werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 50 Millionen Euro. Die Arbeiten waren für 2023 geplant, wurden aber aufgrund eines Erdrutsches auf der Autobahn A43 vor einem Jahr verschoben. Normalerweise durchfahren pro Tag 3.600 Autos und 1.700 Lastwagen den knapp zwölf Kilometer langen Mont-Blanc-Tunnel, der vor 60 Jahren gebaut wurden.

Im März 1999 waren bei einem Brand in dem Tunnel 39 Menschen ums Leben gekommen. Erst drei Jahre später konnte er wieder geöffnet werden.

