Möwen attackierten Polizeidrohne

Dieser kam am Dienstag nicht von Demonstranten, die regelmäßig gegen die Kameraüberwachung aus der Luft protestieren, sondern von Seemöwen. Wie die Zeitung "Nice-Matin" berichtete, griffen die Vögel die Drohne mehrfach an, was von Demo-Teilnehmern gefilmt und kommentiert wurde.

"Die Möwen sind auf unserer Seite", schrieb ein Demonstrant. Die bretonischen Möwen hätten die Drohne in die Flucht geschlagen. Die Menschen hätten "Die Möwen mit uns" und "Go, go, Goéland" gerufen, das französische Wort für Seemöwe, schrieb die Zeitung.

