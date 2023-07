Möglicher Alligator-Angriff: Frau stirbt beim Gassigehen

Die 69-jährige Anrainerin habe demnach am frühen Morgen ihren Hund Gassi geführt, als plötzlich ein Alligator aufgetaucht sei und sie angegriffen habe. Besorgte Familienmitglieder fanden die Frau am Rande einer Lagune des Golfplatzes, wie mehrere US-Medien berichteten. Erste Rettungsversuche gestalteten sich jedoch zunächst als schwierig: Das Tier tauchte immer wieder auf und "schützte" die Frau, so dass die Einsatzkräfte nicht zu ihr durchdringen konnten, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Schlussendlich konnte der Alligator sicher aus dem Gebiet gebracht werden, so dass Ersthelfer den Leichnam bergen konnten. Nach Angaben der Polizei habe man der Frau nicht mehr helfen können. Ihre Leiche werde für die genaue Todesursache obduziert. Es sei bereits der zweite tödliche Angriff in weniger als einem Jahr im Beaufort County gewesen. Erst im August 2022 wurde eine 88-Jährige durch einen Alligator-Angriff tödlich verletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.