Mittelmeer-Raum versinkt in den Schneemassen

Das öffentliche Leben kam teilweise zum Erliegen. Mehrere tausend Menschen mussten die Nacht zum Dienstag in ihren eingeschneiten Fahrzeugen verbringen. Der Schnee behinderte in Griechenland sogar den U-Bahn-Verkehr. Die meisten Flüge vom Hauptstadtflughafen wurden gestrichen. Räumungsfahrzeuge waren auch auf den Urlauberinseln im Dauereinsatz. Die Regierung ordnete an, dass die meisten Unternehmen, Geschäfte und Behörden geschlossen bleiben, ebenso wie Schulen und Kindergärten. Ähnlich chaotisch ist die Lage in der Türkei: Auch dort stand der Verkehr weitgehend still.