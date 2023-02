Mit einem kraftvollen "Halleluja" kickt ab heute die Priester-Nationalmannschaft bei der EM

Wenn Messgewänder gegen Fußballdressen getauscht werden und Geistliche dem runden Leder hinterherjagen, ist es wieder soweit: In Temeswar (Rumänien) findet von heute, Montag, bis 17. Februar die Fußball-Halleneuropameisterschaft für Priester statt. 15 Nationen nehmen daran teil, darunter auch Länder, in denen die katholische Kirche nur eine kleine Minderheit zählt. Priester aus verschiedenen Nationen, die in heimischen Diözesen als Seelsorger wirken, laufen dabei für Österreich aufs Feld. Angeführt werden sie dabei einmal mehr vom Pfarrer von Opponitz (Bezirk Amstetten), Hans Wurzer. Seit Jahren ist er Kapitän sowie Torhüter des Teams. Manche bezeichnen den Goalie mit der langen Mähne mit einem Augenzwinkern auch als GOAT (Greatest Of All Time).

Als Favoriten auf den EM-Titel gehandelt werden jene Länder, die einen großen Pool an jungen Priestern haben - etwa Polen, Portugal oder Kroatien. Das österreichische Team erspielte bei der letzten Europameisterschaft 2020 in Prag den zwölften Platz, zuvor in Montenegro den elften. Coronabedingt fiel die EM 2021 und 2022 aus – 2023 gibt es die Neuauflage des Events. Das freut auch Sepp Eppensteiner, den Vorsitzenden der Diözesansportgemeinschaft: „Die Priesterelf hat viele Fans, gibt der Kirche ein sportliches Gesicht gibt und kickt meist für einen sozialen Zweck.“

Um sich richtig zu motivieren, ruft das österreichische Team vor jedem Spiel übrigens ein ehrfurchtsvolles, kraftvolles, dreifaches "Halleluja".

