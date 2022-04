Mit Alkohol angestoßen: Ermittlung wegen Social-Media-Post in Türkei

Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen Aufwiegelung zu Hass und Feindschaft sowie wegen Herabwürdigung in einem Beitrag in den sozialen Medien eingeleitet, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi (DHA) am Freitag.

Screenshots anderer Medien des mutmaßlichen Posts zeigten eine um einen Tisch versammelte Gruppe von Menschen, die mit Anis-Schnaps-Gläsern anstießen. Überschrieben war der Post mit: "Besondere Kadir-Nacht. Möge mein Gott es annehmen."

Die sogenannte Kadir-Nacht hat eine besondere Bedeutung im Islam. Dem Glauben zufolge sollen dem Propheten Mohammed in dieser Nacht erstmals Verse aus dem Koran offenbart worden sein.

Bei den Betroffenen soll es sich laut DHA auch um Mitarbeiter von Fluggesellschaften handeln. Der Billigflieger Pegasus Airlines veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung, es würden Maßnahmen zu einem Post ergriffen, der "religiöse Gefühle" verletzt habe.