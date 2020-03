Mit 25-Milliarden-Paket will Italien gegensteuern

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise – deren Verbreitung stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch als Pandemie ein – hat die italienische Regierung Hilfspakete in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro beschlossen. Wie Premier Giuseppe Conte am Mittwoch ankündigte, will Italien sein Defizit um 1,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) erhöhen, um Familien und Unternehmen zu stützen.

Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri erklärte, dass bis Ende dieser Woche ein Dekret über Finanzhilfen von zwölf Milliarden Euro verabschiedet werden solle. Über Schulden in Höhe von 20 Milliarden Euro, die für die Maßnahmen notwendig würden, würde Rom mit Brüssel verhandeln. Unter anderem soll die Rückzahlung von Wohnungskrediten 18 Monate lang ausfallen, wenn man den Job verliert. Die Regierung will Kurzarbeit für Firmen finanzieren, die wegen der Epidemie in Schwierigkeiten geraten sind.

Die Grenzschließungen Österreichs werden von Italien heftig kritisiert. "Jemand schließt uns die Grenzen, doch wir schauen nicht tatenlos zu, sondern reagieren auf diese Situation. Wir haben viele Krisen überwunden und werden auch diese bewältigen", schrieb Di Maio auf Facebook. Die italienische Regierung arbeite, um die negativen Auswirkungen der Krise einzudämmen.

Kontakte weiter reduzieren

Die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie gehen dem Regierungschef der besonders betroffenen Region Lombardei nicht weit genug. "Wenn die Epidemie sich weiter in dem Tempo ausbreitet, hält das (Gesundheits-)System das nicht lange aus", sagte Regionalpräsident Attilio Fontana der Zeitung "Corriere della Sera". "Also ist die einzige Waffe, die wir haben, die Epidemie zu verlangsamen, und dazu haben wir nur ein Mittel: die Kontakte zwischen Menschen reduzieren", führte der Politiker der rechtsradikalen Lega aus.

Kritik an den drastischen Maßnahmen der italienischen Regierung übt Franz Xaver Brandmayr, Rektor des päpstlichen Institutes Santa Maria dell’Anima und der zugehörigen deutschsprachigen Kirchengemeinde in Rom. Es kämen in Italien zwei Dinge zusammen: "ein völlig desolates Gesundheitssystem und eine anfängliche Sorglosigkeit".

Jetzt werde versucht, die Dinge mit "ungeheurer Wucht" wieder in den Griff zu bekommen. Aber das sei ebenso unangemessen. "Man kann nicht ein ganzes Land in die Häuser verbannen", sagte der Wiener Priester im Interview der Nachrichtenagentur "Kathpress".

"Ein Wahnsinn"

Die Idee, alles zu kontrollieren, sei "ein Wahnsinn". Auch vom derzeit geltenden Verbot öffentlicher Gottesdienste hält Brandmayr nichts: "Meines Erachtens sollte jeweils der Pfarrer vor Ort entscheiden", so der Anima-Rektor.

