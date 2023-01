Miss Universe: Sie ist die schönste Frau des Universums

84 Missen aus aller Welt traten Samstagabend im "Ernest N. Morial Convention Center" in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana zur Wahl an. In Abendkleidern und Bikinimode präsentierten sich die Teilnehmerinnen auf dem Laufsteg. Der Titel ging schließlich an der 28-jährige R'Bonney Gabriel aus den USA. Die Texanerin - ihr Vater stammt von den Philippinen, ihre Mutter ist Amerikanerin - ist studierte Modedesignerin und Model. Ihre Krone setzte ihr ihre Vorgängerin Harnaaz Sandhu aus Indien auf, die den Wettbewerb 2022 gewonnen hatte.

Die schönsten Bilder von der Miss-Universe-Wahl:

Bildergalerie: Neue Miss Universe wurde gekrönt (Foto: TIMOTHY A. CLARY (AFP)) Bild 1/20 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper