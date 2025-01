Mindestens zehn Verletzte bei Schießerei in New York

Das New York City Police Department hatte auch am Abend nach den Silvesterfeierlichkeiten alle Hände voll zu tun.

Etwa 90 Menschen hätten am Neujahrsabend in einem Veranstaltungsraum im Stadtteil Queens eine private Party gefeiert, hieß es von der New Yorker Polizei (NYPD). Plötzlich sei davor auf der Straße eine kleine Gruppe Männer aufgetaucht und habe begonnen, auf die Menschen vor dem Gebäude zu schießen.

Mindestens zehn Menschen - darunter auch Teenager - seien verletzt worden. Die Täter konnten zunächst fliehen. Die NYPD nahm die Ermittlungen auf. Es handle sich um einen "sinnlosen Akt der Gewalt", sagte Philip Rivera von der NYPD bei einer Pressekonferenz. Einen terroristischen Hintergrund schloss er jedoch aus.

