Mindestens zehn Soldaten bei Angriff in Pakistan getötet

Das teilte das Militär am Donnerstag mit. Bewaffnete versuchten, einen Kontrollposten des Militärs in der abgelegenen Stadt Kech in der Provinz Baluchistan im Südwesten des Landes zu überrennen. Bei dem mehrstündigen Gefecht seien zudem ein Aufständischer getötet und drei festgenommen worden, hieß es. Die Baluchistan-Befreiungsarmee (BLA) reklamierte den Angriff für sich. Die BLA ist eine von mehreren separatistischen Gruppierungen in der Provinz. Der BLA sprach von 17 getöteten Armeeangehörigen. Eine unabhängige Prüfung der Opferzahl ist nicht möglich, da die Region für Journalisten und Außenstehende nicht zugänglich ist.

Die BLA kämpft für die Unabhängigkeit von Pakistans größter Provinz Baluchistan. Diese grenzt an Afghanistan und den Iran und gilt als Unruheprovinz Pakistans. Taliban sind dort aktiv, sunnitische Extremisten verüben Anschläge auf schiitische Muslime. Auch chinesische Infrastrukturprojekte sind oft Ziel von Angriffen.

In der Provinz sind nach Behördenangaben im Vorjahr terroristische Zwischenfälle um mehr als 90 Prozent im Vergleich zu 2020 angestiegen. Beobachter sagen, Extremisten in Pakistan seien von der erfolgreichen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan inspiriert.