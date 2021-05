Mindestens fünf Tote bei Vulkanausbruch im Kongo

Nachdem der Nyiragongo am Samstagabend Lava herausgeschleudert hatte, flohen Tausende teils über die Grenze ins benachbarte Ruanda. Am Sonntag gaben die Behörden dann Entwarnung: Goma sei verschont worden, der Lavastrom sei am Stadtrand zum Stillstand gekommen. Touristen, die sich beim Ausbruch am Krater befunden hatten, seien in Sicherheit, auch die Berggorillas im umliegenden Nationalpark "sind nicht bedroht". Der Lavastrom kam nach Angaben von AFP-Reportern am nordöstlichen Stadtrand von