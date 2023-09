Mindestens fünf Tote bei Explosion in taiwanesischer Fabrik

Die Explosion ereignete sich am Freitagabend im Landkreis Pingtung, nachdem Behördenangaben zufolge ein Feuer im Werk eines Golfausrüsters ausgebrochen war. Laut der staatlichen Central News Agency (CNA) vom Samstag handelt es sich bei den Todesopfern um drei Feuerwehrleute sowie eine Fabriksarbeiterin und einen Fabriksarbeiter.

Zudem seien fünf Menschen in den Trümmern eingeschlossen, hieß es weiter. Dutzende Verletzte wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, einige von ihnen schwebten Medienberichten zufolge in Lebensgefahr.

Bei der Explosion soll ein Teil des Fabriksgebäudes eingestürzt sein. Die Ursache für das Feuer und die anschließende Explosion werde noch untersucht, teilten die Behörden mit.

In der Hauptstadt Taipeh drückten am Samstag sowohl Präsidentin Tsai Ing-wen als auch Ministerpräsident Chen Chien-jen den Familien der Verstorbenen ihr Beileid aus. Tsai und Chen wollten im Laufe des Tages die Unglücksstelle im Süden Taiwans besuchen.

