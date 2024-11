Mindestens 8 Tote bei Messerattacke an chinesischer Schule

17 weitere Menschen seien bei dem Angriff an der Wuxi-Berufsschule für Kunst und Technologie in der Provinz Jiangsu verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag in der Stadt Yixing mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

