Mindestens 70 Tote bei Überfall auf Dörfer in Niger

Laut Innenminister Alkache Alhada ereignete sich der Überfall am Samstag nahe der Grenze zu Mali in den Dörfern Tchombangou und Zaroumdareye. Der Angriff von Dschihadisten soll eine Vergeltung für die frühere Ermordung zweier Kämpfer durch Dorfbewohner sein. Die jungen Leute aus den Dörfern hatten demnach versucht, in dem umkämpften Gebiet eine Selbstverteidigungsgruppe zu bilden. Es wird angenommen, dass die bewaffneten Männer auf Motorrädern aus Mali gekommen sind. Der Niger ist eines der wichtigsten Transitländer afrikanischer Migranten, die das Mittelmeer erreichen wollen. Zusammen mit Mali, Mauretanien, dem Tschad und Burkina Faso ist der Niger Teil der G5-Sahel-Gruppe, die Terrorgruppen bekämpfen will.

