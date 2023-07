Mindestens 25 Tote bei Busunglück in Mexiko

Der Bus sei am Mittwoch früh (Ortszeit) in Magdalena Peñasco im Bundesstaat Oaxaca einen etwa 20 Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt, teilte die Zivilschutzbehörde der Gemeinde Tlaxiaco mit.

Ursache des Unglücks sei vermutlich ein Versagen der Bremsen in einer Kurve gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Am Unfallort waren Rettungskräfte mit einem Bagger im Einsatz, wie auf Fotos zu sehen war. Der Gouverneur von Oaxaca, Salomón Jara, sprach den Angehörigen der Opfer über Twitter sein Beileid aus.

