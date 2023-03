Mindestens 20 Mekka-Pilger bei Busunfall in Saudi-Arabien getötet

Bei einem Busunfall in Saudi-Arabien sind mindestens 20 Mekka-Pilger ums Leben gekommen. Wie der saudische TV-Sender Al Ekhbariya berichtet, kollidierte der Bus am Montag in der südlichen Provinz Asir auf der Fahrt nach Mekka mit einer Brücke, stürzte um und geriet in Brand. 29 Menschen seien verletzt. Videobilder von Al Ekhbariya zeigen ein völlig ausgebranntes Fahrzeug. Nach bisherigen Informationen sollen technische Probleme der Grund für den Unfall sein. Wie der Sender weiter berichtet, haben die Opfer des Busunglücks unterschiedliche Nationalitäten.

Die Katastrophe fällt in die erste Woche des islamischen Fastenmonats Ramadan, in dem viele Musliminnen und Muslime die sogenannte kleine Pilgerfahrt nach Mekka, arabisch Umrah, unternehmen. Am 26. Juni beginnt die große Wallfahrt, Haddsch, zu der Millionen Gläubige an die heiligste Stätte des Islam, die Kaaba in Mekka, pilgern. Der Haddsch zählt zu den fünf Säulen des Islams.

Immer wieder kommt es während der Pilgerzeit zu langen Staus auf den Straßen Richtung Mekka und Busunfällen. Im Oktober 2019 etwa wurden 35 Ausländer getötet und vier weitere verletzt, als ein Bus mit einem anderen schweren Fahrzeug in der Nähe von Medina kollidierte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper