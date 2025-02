Mindestens 18 Tote bei Massenpanik auf Bahnhof in Neu-Delhi

15 weitere Personen wurden verletzt, wie die Regierungschefin des Territoriums der Hauptstadt Indiens, Atishi Marlena Singh, Sonntagfrüh gegenüber Reportern bestätigte.

Wie indische Medien berichteten, war es bei der Abfahrt von Zügen zum Hindu-Fest Kumbh Mela zu einem tödlichen Gedränge gekommen. 15 Opfer wurden ins Lok-Nayak-Krankenhaus in der indischen Hauptstadt eingeliefert, wie die stellvertretende Direktorin Ritu Saxena AFP sagte. Der Sender NDTV berichtete unter Berufung auf ein anderes Krankenhaus von drei weiteren Toten.

Unter den Opfern seien auch Kinder, berichtete NDTV. Zudem gab es laut Saxena mindestens elf Verletzte. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach den Angehörigen der Toten sein Beileid aus. "Ich bete für die schnelle Genesung der Verletzten", schrieb er zudem im Onlinedienst X.

Auf diesem Bahnhof brach die Massenpanik aus. Bild: APA/AFP/SAJJAD HUSSAIN

Ein Augenzeuge berichtete der "Times of India", der Bahnsteig für einen Sonderzug nach Prayagraj, dem diesjährigen Austragungsort der Kumbh Mela, sei plötzlich verlegt worden. "Die Menschen begannen zusammenzustoßen und auf die Rolltreppe und Treppe zu fallen", berichtete er.

Bei der Kumbh Mela, dem größten religiösen Fest der Welt, war es bereits Ende Jänner zu einer Massenpanik mit mindestens 30 Toten gekommen. An einem der wichtigsten Tage des Festes waren in Prayagraj zudem rund 90 weitere Menschen verletzt worden.

Kameras installiert

Die Stadt in Nordindien liegt am Zusammenfluss des Ganges und des Yamuna. Der hinduistischen Mythologie zufolge kommt noch ein dritter, unsichtbarer Fluss hinzu, der Saraswati. Das jahrhundertealte Fest begann in diesem Jahr am 13. Jänner und dauert bis zum 26. Februar. Offiziellen Angaben zufolge liegt die Besucherzahl bereits jetzt bei rund 500 Millionen Pilgerinnen und Pilgern.

Wegen des Risikos von tödlichen Unfällen in den Menschenmassen hat die Polizei in diesem Jahr unter anderem Hunderte Kameras auf dem Festgelände sowie den Zufahrtswegen aufgestellt.

Immer wieder Massenpaniken bei religiösen Festen in Indien

Schon in der Vergangenheit hatte es bei dem Hindu-Fest Unglücke gegeben: Im Jahr 1954 starben mehr als 400 Menschen an einem einzigen Tag des Fests. 36 Menschen wurden im Jahr 2013 zu Tode gequetscht, auch damals fand das Kumbh-Mela-Fest im nordindischen Prayagraj statt.

Erst Ende Jänner waren bei einer Massenpanik während des Pilgerfests in der nordindischen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen auf dem Festivalgelände am Ufer des Ganges im Bundesstaat Uttar Pradesh ums Leben gekommen. Im Zentrum des sechswöchigen Festivals stehen rituelle Waschungen an der Stelle, wo sich der Ganges und der Yamuna mit dem nur in der Mythologie existierenden Strom Saraswati vereinigen. Bei den großen religiösen Festen Indiens kommt es immer wieder zu Massenpaniken.

