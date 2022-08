Millionenschaden: Luxusjacht ging vor Formentera in Flammen auf

Die "Aria SF", deren Wert im Internet auf 25 Millionen Euro geschätzt wurde, hatte am frühen Donnerstagabend in der Nähe der Nachbarinsel Mallorca Feuer gefangen, wie die "Mallorca Zeitung" am Freitag berichtete. Auf Fotos war zu sehen, wie Flammen aus den Aufbauten der weißen Motorjacht schlugen und eine große schwarze Rauchwolke über dem Boot stand. Alle 16 Besatzungsmitglieder und Gäste an Bord seien unverletzt gerettet worden. Eigner des Schiffes sei ein italienischer Unternehmer. Die Ursache des Feuers, das erst nach mehreren Stunden gelöscht werden konnte, war zunächst unbekannt.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen