Millionenbeute bei Überfall auf DHL-Lager in Italien

Sie waren mit Waffen in den Hof des Unternehmens eingedrungen und hatten die Wächter bedroht.

Komplizen verhinderten das Eintreffen der Polizei, indem sie gestohlene Autos und Lieferwagen seitlich an den Zufahrtsstraßen zum Gelände parkten und in Brand setzten. Außerdem wurden dreizackige Nägel in den Boden gesteckt.

Die Räuber flüchteten in Richtung Autobahn. Die Suche nach den Kriminellen läuft in ganz Norditalien auf Hochtouren, berichteten italienische Medien.

