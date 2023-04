Millionen-Goldraub am Flughafen von Toronto

Der Container sei bereits am Montag gestohlen worden, nachdem er in einer Frachtanlage aus einem Flugzeug entladen worden sei, sagte Stephen Duivesteyn von der Polizei Peel am Donnerstagabend (Ortszeit) Medienberichten zufolge.

Der Container habe Gold, "aber nicht nur Gold, sondern auch andere Gegenstände von finanziellem Wert" enthalten. Er wolle nicht spekulieren, ob das organisierte Verbrechen hinter dem Diebstahl stecke, sagte Duivesteyn. Festnahmen gab es noch nicht. Auch über den Verbleib des Goldes gab es keine Informationen.

Das Flugzeug sei am frühen Montagabend angekommen. "Wie üblich wurde das Flugzeug entladen, und die Fracht wurde aus dem Flugzeug in den Frachtraum gebracht", sagte Duivesteyn. Die "Toronto Sun" berichtete unter Verweis auf Branchenkenner, der oder die Diebe müssten interne Hilfe gehabt haben. Über den endgültigen Bestimmungsort der Fracht oder den vorgesehenen Empfänger der Fracht äußerte sich die Polizei ebenfalls nicht.

