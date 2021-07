Milliardär Richard Branson: Mit 3704 km/h ins Weltall

Branson hob am Sonntag mit seinem Raumflugzeug VSS Unity vom Weltraumhafen nahe der Kleinstadt Truth or Consequences im US-Bundesstaat New Mexico vom Erdboden ab und erreichte in über 80 Kilometer Höhe die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum.

Der 70-Jährige war mit fünf Begleitern, darunter zwei Piloten, unterwegs. In den ersten Minuten sah der Trip fast wie ein normaler Flugzeugstart aus. Ein Trägerflugzeug brachte das Raumschiff auf 15 Kilometer Höhe. Erst von dort startete das Raumschiff durch – mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, exakt mit 3704 Kilometern pro Stunde.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie der Himmel sich von Blau zu Schwarz färbte, als Branson und seine Crew die Atmosphäre verließen. Auf über 80 Kilometer Höhe endete der Flug mit fünf Minuten Schwerelosigkeit. Danach ging es wieder zurück zur Erde. Durch die Flügel kann das Raumschiff wie ein Flugzeug gleiten und landen. Insgesamt dauerte der Flug nur rund 90 Minuten.

„Ich will den Traum von Weltraumreisen zur Realität machen. Für meine Enkel, für deine Enkel, für alle.“ Richard Branson, britischer Milliardär und erster Zivilist im All, der noch im Landeanflug seiner Firma gratulierte und seinen Flug ins Weltall als „wunderschön“ bezeichnete. Bild: APA/AFP

Erster Zivilist

Branson war damit der erste Zivilist an Bord eines Weltraumflugs, der von einem Privatunternehmen durchgeführt wurde. Die NASA hatte schon 1986 versucht, eine Zivilistin ins All zu bringen. Die Lehrerin Christa McAuliffe sollte die Erste sein. Doch das Space Shuttle "Challenger" explodierte, sie und sechs Crew-Mitglieder starben. Danach verbot die NASA weitere solcher Vorhaben.

Deshalb war es schließlich Russland, das die erste Privatperson in den Weltraum brachte. Dennis Tito zahlte 2001 20 Millionen Dollar für einen Platz in einer russischen Sojus-Kapsel, die ihn bis zur Internationalen Raumstation ISS brachte.

Das Ziel von Branson – wie auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk – ist es, ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einzusteigen. Bransons All-Trip ist zudem ein gelungener PR-Coup gegen seinen Konkurrenten Bezos: Der reichste Mann der Welt hatte seinen Flug ins Weltall am 20. Juli mit großem Aufwand beworben – dann kam Branson und kündigte an, dass er neun Tage früher fliegen werde.

Ein teures Vergnügen

Weltraumflüge sind derzeit ein Vergnügen für Millionäre. So versteigerte Jeff Bezos ein Ticket für seinen Flug ins All für 28 Millionen Dollar. Wer noch höher hinaus und zur ISS will, muss gut 55 Millionen zahlen. Das texanische Unternehmen Axiom Space kündigte dieses Angebot ab frühestens Jänner 2022 an. Branson will den Trip in die Schwerelosigkeit erschwinglich machen. Tickets für seine Virgin-Raumschiffe soll es künftig für 250.000 Dollar (211.000 Euro) geben.