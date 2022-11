Migration: Vier Tote und zwei Vermisste im Mittelmeer

Die algerischen Behörden meldeten am Samstag ein Migrantenboot, das aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in Schwierigkeiten geraten war. Ein Frachtschiff wurde entsandt, um den Migranten zu helfen, wie die italienische Küstenwache berichtete. Als die Migranten das Schiff erblickten, sprangen sie ins Wasser. Die algerischen Behörden ersuchten angesichts der Gewässer, in dem sich der Vorfall ereignete - 15 Meilen vom italienischen Seegebiet entfernt - die italienische Küstenwache um Zusammenarbeit. Die römischen Küstenwache griff daraufhin ein und koordinierte den Einsatz von See- und Luftfahrzeugen zur Rettung der Migranten.

An Bord des Migrantenbootes befanden sich 13 Insassen. Sieben Personen wurden geborgen, vier Leichen wurden tot im Meer gefunden und zwei weitere Personen werden noch vermisst. Die Suche wurde mit Patrouillenbooten, Hubschraubern und Flugzeugen der Küstenwache, einem Hubschrauber der Luftwaffe und algerischen Flugzeugen fortgesetzt, obwohl sie durch die schlechten Wetterbedingungen auf See erschwert wird.