Migranten dürfen Rettungsschiff "Geo Barents" verlassen

Dies wurde von den Behörden beschlossen, nachdem bei den Flüchtlingen an Bord "ein mittleres und hohes psychologisches Risiko" festgestellt wurde. Ein sozialdemokratischer Parlamentarier, bestätigte, das die Flüchtlinge an Bord des NGO-Schiffes an Land gehen dürfen. Dies wurde von den Menschen an Bord mit Freudenrufen begrüßt.

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni bestätigte, dass ihre Regierung "die Legalität und die Sicherheit" verteidige wolle. "Deshalb wollen wir der illegalen Einwanderung Einhalt gebieten, neue Todesfälle auf See verhindern und Menschenhändler bekämpfen. Die Bürger haben uns gebeten, die italienischen Grenzen zu verteidigen, und diese Regierung wird ihr Wort nicht brechen", schrieb Meloni auf Facebook.

"Endlich hat sich das Klima geändert"

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi hat Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit den auf See geretteten Flüchtlingen seitens der Regierung in Rom bestritten. "Wir akzeptieren keine Lehren von irgendjemandem unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte", sagte Piantedosi laut Medienangaben am Dienstag. In diesem Zusammenhang wies Piantedosi darauf hin, dass sich die Migranten "nicht auf dem Meer befinden, sondern in Sicherheit sind".

Verkehrsminister Matteo Salvini begrüßte am Dienstag die Entscheidung Frankreichs, Migranten an Bord des von der französischen NGO SOS Mediterranée betriebenen Rettungsschiffs Ocean Viking in Marseille landen zu lassen. "Endlich hat sich das Klima geändert", so Salvini. Die Ocean Viking, hat 234 Menschen an Bord, darunter 55 Minderjährige, 43 davon unbegleitet. Aus Quellen des französischen Innenministeriums verlautete, dass alle im französischen Hafen anlanden dürfen.

"Rise Above" durfte in Kalabrien landen

Die Crew der deutschen "Rise Above" hat am Dienstag alle 89 Migranten an Land gebracht. Am Morgen verließen die Frauen, Männer und Kinder das Boot der Organisation Mission Lifeline im Hafen von Reggio Calabria. Nun müsse auch die "politische Geiselnahme" auf den anderen Schiffen beendet werden, twitterte der Verein aus Dresden.

Zwei Wochen nach Amtsantritt der ultrarechten Regierung in Rom droht der erste große Konflikt zwischen der migrantenfeindlichen Rechtskoalition und den internationalen Seenotrettern zu eskalieren. Zwei NGOs wurden in der sizilianischen Stadt Catania aufgefordert, mit ihren Schiffen und einem Teil der geretteten Menschen den Hafen wieder zu verlassen. Beide weigern sich.

Hungerstreik auf der "Humanity 1"

Auf der deutschen "Humanity 1" sind rund 30 der 35 Migranten im Hungerstreik, wie Petra Krischok von der Organisation SOS Humanity bestätigte. Die Männer teilten der Crew demnach mit, dass sie seit 40 Stunden nichts mehr gegessen haben und dass die Öffentlichkeit dies erfahren soll. Weitere Details des Protests und der generellen Lage wollen die Retter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilen.

Die Situation an Bord spitzt sich also weiter zu. Es werde "geltendes Recht mit Füßen getreten", sagte Kapitän Joachim Ebeling. "Wenn ich sehe, dass bei mir Menschen an Bord sind, die das Recht haben, an Land zu gehen, aber von den Behörden daran gehindert werden, dann bin ich einfach nur wütend." Er unterstrich, dass er das Schiff erst dann fortbewegen werde, wenn alle Migranten an Land sind.

Die jüngste Entwicklung bestätige ihn in seinem humanitären Handeln. "Was wir hier gerade erleben, löst in mir keine Zweifel aus, so was nochmal zu machen", sagte der Bremer der Deutschen Presse-Agentur. "Es war immer schon für mich unmöglich, Menschen ertrinken zu lassen und ihnen nicht zu helfen, wenn sie die Hilfe benötigt haben."

"Lieber ertrinken als zurück"

Die Crew versuche, den 35 Männern Mut zu machen und die Angst zu nehmen, dass sie nach Libyen gebracht werden könnten, wo sie ihre Überfahrt in Booten angetreten hatten. Viele sagten, dass sie lieber ertrinken würden, als in das Bürgerkriegsland zurück zu müssen.

SOS Humanity hat bereits juristische Schritte eingeleitet. Bei einem Gericht in Catania wurden Asyl-Eilanträge für die 35 Migranten gestellt. Ein Anwalt reichte daneben beim Verwaltungsgericht in Rom Beschwerde gegen einen Erlass des Innenministeriums der neuen italienischen Rechtsregierung ein. Der Erlass sieht vor, dass die "Humanity 1" die italienischen Gewässer wieder verlassen und alle Migranten mitnehmen muss, bei denen keine Notsituation vorliege. So eine Einschätzung sei bei einem "sehr oberflächlichen, medizinischen Check" gemacht worden, kritisierte SOS-Humanity-Sprecherin Krischok.