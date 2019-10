Messerattentat in Paris: Frankreichs Innenminister räumt Fehler ein

Frankreich steht nach der tödlichen Messerattacke vom Donnerstag noch immer unter Schock: Wie konnten die Sicherheitsbehörden die Radikalisierung des Attentäters übersehen? Innenminister Christophe Castaner räumt nach heftiger Kritik der Opposition nun zwar Fehler ein. Einen Rücktritt lehnt er jedoch ab.

Castaner gestand Defizite bei der Erkennung radikalisierter Bürger ein. Nach dem Messerangriff in der Pariser Polizeipräfektur habe es offensichtlich Schwachstellen gegeben, sagte er und kündigte an: Es müsse nun daran gearbeitet werden, wie Radikalisierung besser erkannt werden könne.

Auch Premierminister Edouard Philippe schaltete sich ein: Er habe die Geheimdienstaufsicht gebeten, eine eingehende Überprüfung der Aufdeckung und Behandlung von Radikalisierungsprozessen in allen an der Terrorismusbekämpfung beteiligten Geheimdiensten durchzuführen, erklärte er. Oppositionspolitiker hatten der Regierung zuvor vorgeworfen, kurz nach der Tat nicht die Wahrheit über eine bekannte mögliche Radikalisierung des Tatverdächtigen gesagt zu haben. Es gab Anlass anzunehmen, dass die Behörden den Fall absichtlich kleingehalten oder zumindest die Ankündigung eines Terrorakts zu verschleiern versucht haben, hieß es. Der Verwaltungsbeamte Mickaël Harpon, 45, hatte am Donnerstag vier Kollegen an seinem Arbeitsplatz ermordet und eine fünfte Person lebensgefährlich verletzt. Er war von seinem Schreibtisch aufgestanden, als würde er zur Mittagspause gehen, schnitt einem Kollegen die Kehle durch und stach den anderen Opfern mehrfach "wie versessen", so ein Augenzeuge, in den Brustkorb. Er wurde später im Hof der Präfektur von einem Polizisten erschossen.

Harpon hatte sich die Tatwaffe am selben Morgen in der Nähe der Präfektur besorgt, ein Küchenmesser mit 35 Zentimeter langer Keramikklinge. Kurz vor der Tat schickte er seiner aus Marokko stammenden Frau eine SMS. Diese soll, laut französischen Zeitungsberichten, sinngemäß geantwortet haben: Gott allein wird über dich richten. Allahu Akbar.

Die Auswertung seiner Handydaten brachte zudem Hinweise auf regelmäßige Kontakte zu Mitgliedern islamistischer Kreise, vor allem zum extremistischen Imam einer Moschee seines Wohnortes Gonesse. Und am Samstag erklärte Chefermittler Jean-François Ricard, Harpon, der vor zehn Jahren zum Islam konvertierte, habe zu mutmaßlichen Salafisten Kontakt gehabt.

Frankreich und der islamistische Terror

Kein anderes Land in Europa wurde in den vergangenen Jahren so hart von islamistisch motiviertem Terror getroffen wie Frankreich:

Bei dem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ am 7. Jänner 2015 starben 17 Menschen.

Bei einer Attentatsserie in Paris töten am 13. November 2015 Extremisten 130 Menschen – unter anderem in der Konzerthalle Bataclan und beim Fußball-Länderspiel Frankreich-Deutschland.

Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, rast ein IS-Unterstützer in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge. Mindestens 86 Menschen sterben.

Zwölf Tage später, am 26. Juli 2016, schlitzen zwei Islamisten einem katholischen Priester in der Nähe von Rouen in seiner Kirche die Kehle auf.