Messerattacke in Niedersachsen: 19-Jährige lebensgefährlich verletzt

Der polizeibekannte Deutsche habe am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs in der Gemeinde Hodenhagen mehrfach auf die 19-Jährige eingestochen, teilte die Polizei mit. Die Frau sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Angreifer sei am Tatort festgenommen worden. Zu den Hintergründen der Tat werde ermittelt, erklärte die Polizei.

