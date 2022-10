Messerattacke in Mailänder Supermarkt: Ein Toter, fünf Verletzte

Eine Person, ein Kassierer des Supermarkts, indem die Angriffe stattfanden, erlag den schweren Wunden, berichtete die Polizei. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

Unter den Angegriffenen zählt auch der spanische Fußballprofi Pablo Marí vom italienischen Erstligisten AC Monza. Verletzt wurden außerdem ein 80-jähriger Pensionist, sowie zwei ältere Frauen. Der schwerste Fall ist ein 30-jähriger Mann, der mit Herz-Kreislauf-Stillstand und Messerstichen in der Brust und im Bauch ins Krankenhaus von Rozzano bei Mailand eingeliefert wurde.

Ermittler schlossen laut ersten Erkenntnisse einen terroristischen Hintergrund bei dem Täter aus, der wegen Depressionen und psychischen Störungen in Behandlung war. Passanten überwältigten den Mann nach der Tat in einem Supermarkt. Er wurde daraufhin von den Carabinieri festgenommen.

Der 29-jährige Abwehrspieler Marí liegt in erstem Zustand in einem Mailänder Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Monzas Geschäftsführer Adriano Galliani besuchte den verletzten Fußballer im Krankenhaus, der seit Anfang der Saison beim lombardischen Fußballclub unter Vertrag steht. Monza Calcio steht im Besitz des viermaligen Premierministers und Forza Italia-Chefs Silvio Berlusconi.