Messerangriff in Tschechien: Schülerin (13) verletzte 2 Kinder

Sie sei "wenige Minuten" nach dem Vorfall in Domazlice nahe der deutschen Grenze festgenommen worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Laut der Boulevard-Zeitung "Blesk" ist die Täterin 13 Jahre alt. Sie habe einem Buben in den Bauch und einem Mädchen in den Rücken gestochen. Nach Behördenangaben wurden die beiden Kinder aber nicht schwer verletzt.

Der Regionalgouverneur Rudolf Spotak sagte später, die Opfer des Angriffs seien bereits nach Hause entlassen worden. Außer den beiden Verletzten werde ein weiteres Kind behandelt, das einen Schock erlitten habe. Der örtliche Polizeichef Petr Machacek führte aus, das Tatmotiv sei noch nicht bekannt.

Angriff am zweiten Schultag

Die Tat ereignete sich am zweiten Schultag nach den Sommerferien kurz vor Unterrichtsbeginn in einer Volks- und Mittelschule in Domazlice, wie Vize-Bürgermeister Viktor Krutina vor Journalisten sagte. "Dank der schnellen Reaktion eines Lehrers und des Direktors gab es keine weiteren Angriffe anderswo im Gebäude", fügte er hinzu.

Schuldirektor Ivan Rybar teilte mit, die Messerattacke sei in dem Gebäude für die zwölf- bis 15-jährigen Schüler verübt worden. Bei der Täterin handle es sich um eine tschechische Staatsbürgerin, die bisher nicht durch Regelverstöße aufgefallen sei.

Die Schule erklärte im Online-Netzwerk Facebook, der Unterricht für die älteren Schüler falle "wegen eines außergewöhnlichen Vorfalls" aus. Die jüngeren Schüler blieben hingegen in der Schule.

Lokalisierung: Die Stadt Domazlice liegt etwa 130 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Prag.

