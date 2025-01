Messerangriff bei Taylor-Swift-Tanzkurs: Southport-Prozess startet

Der Prozess gegen den Angeklagten soll dem Generalstaatsanwalt zufolge vier bis sechs Wochen dauern. Die Veröffentlichung von Falschinformationen, die die Beratungen der Jury beeinflussen könnten, könnten als Missachtung des Gerichts gewertet werden, hieß es in einer Mitteilung.

Ein Mann stürmt mit einem Messer bewaffnet in einen Tanzkurs zur Musik von Taylor Swift, er sticht um sich. Drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren sterben, acht weitere Kinder und zwei Erwachsene werden verletzt, sie überleben traumatisiert. Allein die Gewalttat im nordwestenglischen Southport erschütterte im vergangenen Sommer Großbritannien.

Ausschreitungen durch Falschinformationen

Doch was darauf folgte, hinterließ weitere, tiefe Narben in der britischen Gesellschaft. Getrieben von Falschinformationen über den mutmaßlichen Täter kam es zu tagelangen rechtsradikalen und antimuslimischen Ausschreitungen im ganzen Land. Heute soll in Liverpool die Verhandlung gegen den Angeklagten beginnen.

Vorsorglich - und wohl in Erinnerungen an die Dynamik der Gewalt vor wenigen Monaten - mahnte Generalstaatsanwalt Richard Hermer in einer Mitteilung zu einer fairen und genauen Berichterstattung über den Prozess. Dem 18-Jährigen werden 16 Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Mord, versuchter Mord, die Herstellung eines tödlichen Gifts sowie ein Terrorvorwurf. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen, bei einer Anhörung Ende Dezember war in seinem Namen auf nicht schuldig plädiert worden.

Zum Thema:

Rechtspopulisten heizten Stimmung auf

Kurz nach der Tat am 29. Juli 2024 war in den sozialen Medien fälschlicherweise behauptet worden, der Täter sei ein muslimischer Migrant. Die Polizei teilte zwar schnell mit, sie habe eine 18 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der als Sohn von Ruandern in Großbritannien geboren wurde. Hass und Desinformationen ließen sich aber nicht mehr aufhalten, angeheizt auch durch Äußerungen von Rechtspopulisten, die die Stimmung gegen die noch neue Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer für sich nutzten.

Ziel des Mobs in mehreren englischen Städten waren meist Unterkünfte für Asylbewerber, Moscheen und Geschäfte. Tausende Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, etliche wurden verletzt. Mit der Trauer um die drei Mädchen hatten die Krawalle nicht mehr viel zu tun, der offen gelebte rechtsradikale Hass sorgte weit über die britischen Grenzen hinaus für einen Schock. Tausende Menschen demonstrierten in der Folge gegen Gewalt und für Toleranz. Inzwischen wurden Hunderte Angreifer zu Haftstrafen verurteilt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Taylor Swift Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.