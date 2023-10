Messerangreifer in Cannes von Polizei überwältigt

Die Beamten hätten mit ihrem mutigen Einschreiten Schlimmeres verhindert, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Mittwochabend mit. Die Zeitung "Le Figaro" berichtete unter Verweis auf die Polizei, es sei zu dem Angriff in einem Autohaus in der Nähe einer Synagoge gekommen.

Der Angreifer habe dort sein Gebet verrichtet, als der Inhaber des Autohauses ihn darauf hingewiesen habe, dass dies nicht der Ort für ein Gebet sei. Der Angreifer habe daraufhin "Allahu akbar" gerufen und versucht, dem Autohausinhaber mehrere Messerstiche zu versetzen, ehe er die Flucht ergriff. Wenige Minuten später sei er festgenommen worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.