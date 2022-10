Menschliche Gehirn-Organoide in Ratten eingesetzt

An der Stanford University in Kalifornien haben Forschende um Sergiu Pasca menschliche Gehirn-Organoide so in die Gehirne von Rattenbabys transplantiert, dass sie sich in das wachsende Gehirn integrieren und das Verhalten der Ratte beeinflussen können. Das transplantierte menschliche Gehirngewebe erreicht dadurch eine stärkere Ähnlichkeit zum menschlichen Gehirn und könnte künftig als Modell für die Hirnforschung genutzt werden.

Im Labor gezüchtete Hirnstrukturen des Menschen bieten nach Ansicht der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina vielversprechende Perspektiven für die Hirnforschung. Sogenannte Hirnorganoide erlaubten "neue Einblicke in die frühe Gehirnentwicklung und in die Entstehung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen", schreiben die Fachleute: "Hirnorganoide ermöglichen zudem die Untersuchung der Effekte von Medikamenten, Giftstoffen, Keimen oder Viren auf menschliche Gehirnzellen und auf die Gehirnentwicklung." Auch das Einsetzen solcher Hirnstrukturen in Gehirne lebender Tiere lehnt die Leopoldina in der Stellungnahme nicht grundsätzlich ab.

Agnieszka Rybak-Wolf, Leiterin der Technologie-Plattform Organoide am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin, ergänzt: "Die Mensch-Nager-Chimären werfen zwar einige ethische Debatten über die Vermischung von menschlichem und tierischem Hirngewebe auf, sind aber anerkannte Experimente zum Nachweis der Funktionalität menschlicher in-vitro-Gehirnzellen in in-vivo-Schaltkreisen."