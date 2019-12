Meldungen aus den Regionen

BAGDAD. Das irakische Parlament hat das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi angenommen. Das Parlament werde Präsident Barham Salih bitten, einen Nachfolger zu bestimmen, hieß es. Doch den Demonstranten, die seit Wochen gegen die korrupte Führung protestieren, reicht der Rücktritt nicht. Sie fordern eine komplette Neuordnung und den Rücktritt der gesamten Regierung.

VALLETTA. Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta ist der mögliche Drahtzieher angeklagt worden. Dem schwerreichen Unternehmer Yorgen Fenech wurden Mittäterschaft an dem Mord und Förderung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Damit wächst der ohnehin schon hohe Druck auf die Regierung von Premierminister Joseph Muscat. Dieser berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Medienberichten zufolge will er am 18. Jänner zurücktreten.

HONGKONG. Eine Woche nach ihrem Etappensieg bei den Kommunalwahlen haben zehntausende Demonstranten ihre Forderung nach mehr Demokratie untermauert. Die Polizei ging mit Tränengas und Pfefferspray gegen sie vor.

