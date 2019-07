Meldungen aus den Regionen

OTTAWA. Im Westen Kanadas hängen Millionen Lachse auf dem Weg zu ihren Laichgründen fest: Ein Erdrutsch hatte vor einem Monat im Fluss Fraser einen fünf Meter hohen Wasserfall entstehen lassen, den die schwimmenden Fische nicht überwinden können. Die Regierung der Provinz British Columbia plant nun, Hubschrauber einzusetzen, um die Fische zum Laichen auszufliegen. Denn zwei der betroffenen Arten, der Königslachs und der Rotlachs, gelten als bedroht.

WASHINGTON. Eine Hitzewelle hat auch die USA im Griff: An sieben Orten wurden Höchstwerte zwischen 38 und 43 Grad gemessen – unter anderem in Atlantic City und am New Yorker Flughafen.

PEKING. Chinas Führung baut ihre Militärpräsenz weiter aus. Einem Medienbericht zufolge hat Peking mit der kambodschanischen Regierung vereinbart, einen Marinestützpunkt nutzen zu dürfen. Die Vereinbarung gibt China die Möglichkeit, territoriale Ansprüche und wirtschaftliche Interessen im Südchinesischen Meer geltend zu machen und Verbündete der USA in der Region herauszufordern.