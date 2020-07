Melbourne als erste Stadt Australiens mit Maskenpflicht

Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, müssen die Menschen in Melbourne von Donnerstag an in öffentlichen Räumen einen Mundschutz tragen. Verstöße werden mit bis zu 200 australischen Dollar (122,25 Euro) bestraft.

"Die meisten von uns würden ihr zu Hause nicht ohne ihren Schlüssel verlassen, und wir würden auch nicht ohne Handy aus dem Haus gehen", sagte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, bei einer Pressekonferenz. Nun müsse es auch normal werden, beim Verlassen des Hauses eine Maske mitzunehmen. "Sie müssen sie tragen, wo es absolut wesentlich ist, damit wir die Ausbreitung des Virus stoppen", betonte Andrews.

Im Bundesstaat Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, gibt es knapp 3.000 aktive Coronavirus-Infektionen. Trotz eines vor zehn Tagen eingeführten Lockdowns wurden auch am Sonntag wieder 323 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Landesweit wurden in Australien seit Beginn der Pandemie 12.000 Corona-Fälle verzeichnet, 122 Menschen starben.