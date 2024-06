Mehrere Wasserkraftwerke nach Unwetter in der Schweiz abgestellt

Bei Lostallo im Misoxtal wurden weiterhin zwei Personen vermisst. Ihre Häuser waren bei einem Erdrutsch am Freitagabend fortgerissen worden. Ursprünglich wurden vier Personen vermisst: Eine Frau wurde Samstagfrüh gerettet, die Leiche eines Mannes wurde am Sonntag mehrere Kilometer weiter gefunden. Die Kraftwerke seien alle in sicherem Zustand, teilte der Energiekonzern mit. Zwei könnten schnell wieder in Betrieb genommen werden. Bei vier weiteren Anlagen sei eine umfangreichere Instandsetzung nötig.

Mehr lesen: Vermisste und enorme Schäden nach Hochwasser in der Schweiz

Bei dem Unwetter waren Erdrutsche ausgelöst worden, die auch eine Autobahn auf etwa 200 Metern beschädigten. Auch im Kanton Wallis kam es zu Unwettern, aber weniger Schäden.

