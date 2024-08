Mehrere Vegetationsbrände in Italien: Feuer an den Hängen des Vesuv

Der Brand war am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Torre del Greco ausgebrochen. Zwei Häuser wurden als Vorsichtsmaßnahme evakuiert. Der Vesuv ist der größte Vulkan Italiens. Seine Hänge sind ein Naturschutzpark. Die zuständige Behörde ordnete die vollständige Absperrung des betroffenen Gebiets durch die Polizei an. Mehrere weitere Flur- bzw. Waldbrände wüteten am Wochenende in Italien - vor allem im Süden des Landes. 24 Mal mussten Löschflugzeuge ausrücken. Betroffen waren an erster Stelle Kalabrien und die Insel Sardinien.

Lesen Sie auch: Tausende Menschen bei großem Waldbrand in Kalifornien evakuiert

Mindeststrafe für Brandstiftung erhöht

Italien will verstärkt Brandstifter, die jeden Sommer im Freien Hunderte Feuer legen, zur Rechenschaft ziehen. So hat die Regierung im vergangenen Jahr die Mindeststrafe für vorsätzliche Brandstiftung von vier auf sechs Jahre erhöht. Wer aus Fahrlässigkeit einen Brand verursacht, muss mit zwei Jahren Haft rechnen. Bisher war dafür eine einjährige Haftstrafe vorgesehen.

