Mehrere Schüsse in Passau: Mann festgenommen

Der 46-Jährige verletzte sich am Donnerstagnachmittag durch einen Schuss aus der Waffe selbst, wie das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing mitteilte. Es wurden keine weiteren Menschen verletzt. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei rief Anrainer auf, in ihren Häusern zu bleiben. Etwa eine Stunde später gaben die Einsatzkräfte Entwarnung.

Der Mann wurde festgenommen. Er kam wegen seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelte.

