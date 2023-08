Mehrere Brände fordern Einsatzkräfte auf Sardinien

In der Gegend von Nuoro wurden Luxusvillen am Meer evakuiert. Touristen mussten einen Campingplatz verlassen, nachdem mehrere Gasflaschen infolge eines Brandes in der Gegend explodierten. Der starke Mistralwind nährte die Flammen, Orangenplantagen wurden zerstört, wie italienische Medien berichteten.

Vom Stützpunkt Rom Ciampino aus starteten zwei Canadair-Löschflugzeuge. Dutzende Feuerwehrleute und Fahrzeuge des regionalen Zivilschutzes waren im Einsatz. "In der Gegend der Stadt Posada brennt es gewaltig", erklärte Giorgio Fresu, Stadtrat der Küstenstadt. Im Süden der Insel wurden mehrere Bauernhöfe zerstört.

Enormer Schaden

"Es gibt keine absoluten Gewissheiten, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Flammen nicht durch Brandstiftung entstanden sind. Der Schaden ist für unser Gebiet enorm, eine Wunde, die nicht leicht zu heilen sein wird", erklärte der Bürgermeister der Kleinstadt Muravera, Salvatore Piu.

In den vergangenen Wochen waren bereits schwere Brände auf Sizilien ausgebrochen. Dabei kamen drei Personen ums Leben. Die italienische Regierung will die Strafen für Brandstiftung verschärfen.

