Schirokko-Wind: Mehrere Brände auf Sizilien ausgebrochen

Nachdem am Sonntag wegen der Flammen der Flughafen der westsizilianischen Stadt Trapani vorübergehend geschlossen werden musste, waren Dutzende von Feuerwehrleuten in der Nacht auf Montag mit dem Löschen verschiedener Brände beschäftigt, die durch einen starken Schirokko-Wind angefacht wurden.

Die Brände, die in einigen Fällen sogar Häuser und Geschäfte bedrohten, führten auch zur Schließung einiger der größten Straßen der Insel. Urlauber, die aus den Badeorten zurückkehrten, brauchten Stunden, um die Hauptstadt Palermo zu erreichen. Feuer brachen auch unweit der Autobahn Palermo-Agrigent aus. Wälder und Olivenhaine gingen in Flammen auf, berichteten italienische Medien. Sechs Löschflugzeuge des Typs Canadair waren am Montag bei der Löschung der Brände im Einsatz. Der Präsident der Region Sizilien, Renato Schifani, beklagte das Werk von Brandstiftern.

Der Flughafen von Trapani im Westen Siziliens wurde Sonntagnachmittag einige Stunden lang geschlossen, nachdem in der Nähe der Landebahn ein großer Brand ausgebrochen war. Die Passagiere, viele von ihnen auf der Heimreise nach den Ferien, standen vor erheblichen Problemen.

Im Juli musste wegen eines großen Brandes der Airport der sizilianischen Hauptstadt Palermo einen Tag lang geschlossen werden. Auch der Flughafen Catania war wegen eines Brandes im Juli mehrere Tage lang gesperrt, was gröbere Probleme zur Folge hatte. Sizilien, Italiens größte Insel, erlebt derzeit einen Touristenboom.

Überschwemmungen in Nord- und Mittelitalien

Inzwischen wurden Nord- und Mittelitalien von schweren Unwettern heimgesucht. Gewitter mit starkem Wind und Hagel überzogen vor allem die Regionen in Ligurien und die Lombardei. In Genua gab es Überschwemmungen und Stromausfälle. Auf der Bahnstrecke Turin-Genua wurde die Verbindung vorübergehend unterbrochen. Unwetter gab es auch in Mailand.

