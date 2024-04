Mehr als 60.000 Euro teure Teetasse in Japan gestohlen

Eine mehr als 60.000 Euro teure goldene Teetasse ist in Japan aus einem Nobelkaufhaus gestohlen worden. Das wertvolle Objekt sei Teil einer Gold-Sonderverkaufsshow in einer Filiale in Tokio gewesen, teilte der Takashimaya-Konzern am Donnerstag mit. Die Tasse aus 24 Karat Gold sei mehr als zehn Millionen Yen (60.646,49 Euro) wert.

Mehr aus dem Weltspiegel: Diebesbande räumte in Polen Lkw in voller Fahrt aus

Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die Tasse den Angaben zufolge in einer unverschlossenen und durchsichtigen Box - "damit sollte es für die Kunden einfach sein, einen genauen Blick darauf zu werfen", sagte ein Takashimaya-Sprecher. Auf Videoaufnahmen ist laut Medienberichten zu sehen, wie ein Mann die goldene Tasse nimmt, in seine Tasche steckt und flieht. Die Fahndung nach ihm dauerte zunächst noch an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper