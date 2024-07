Mehr als 43 Grad: Akropolis gesperrt, Höchstwerte auch in Spanien

Das Rote Kreuz verteilt Wasserflaschen an Touristen in Griechenland.

Weil örtlich 43 Grad übertroffen werden sollen, werden alle archäologischen Stätten zwischen 12 und 17 Uhr Ortszeit geschlossen, teilte das Kulturministerium mit. Betroffen sind unter anderem das Wahrzeichen Athens, die Akropolis, und die antike Stätte von Olympia. Gluthitze herrscht unterdessen auch in Spanien, etwa in Andalusien.

Der Zivilschutz warnte vor großer Brandgefahr in den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands. Der kleinste Brand könne wegen der Trockenheit und der starken Winde, die zurzeit um die Ägäis wehen, zu einem Großbrand verwandelt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im griechischen Fernsehen. Etwas besser sei die Situation auf Kreta und den Inseln der Ägäis. Dort sorge die Meeresbrise für etwas Abkühlung auf Werte um die 35 Grad, teilte das Wetteramt mit.

Videobeitrag: Hitze in Europa

Das griechische Arbeitsministerium ordnete an, dass alle Lieferdienste während der heißen Nachmittagsstunden (12.00 bis 17.00 Uhr) eingestellt werden. Auch die Arbeiten im Bereich Bauwesen wurden zu Mittag für die nächsten fünf Stunden eingestellt. Wer kann, darf laut Arbeitsministerium im Homeoffice arbeiten. Meteorologen sagten im Rundfunk, die Temperatur könne unter der Sonne Werte von mehr als 60 Grad erreichen. Dies sei lebensgefährlich, hieß es.

Hitze aus Nordafrika

Warme Luftmassen kommen seit Wochen aus Nordafrika und machen den Menschen in weiten Teilen Südosteuropas zu schaffen. Auch nachts zeigen die Thermometer in den meisten Regionen Werte über 30 Grad. Wann diese Dauerhitze enden wird, können die Meteorologen nicht genau sagen. "Vielleicht Ende nächster Woche", schätzen sie im griechischen Rundfunk übereinstimmend.

Wegen der brütenden Hitze ist auch die Akropolis zeitweise gesprerrt. Bild: ARIS OIKONOMOU (AFP)

Auch Spanien stöhnt unter der Hitze mit Temperaturen bis zu 44 Grad. Für Saragossa im Nordosten des Landes wurden bis Freitag Temperaturen bis 42 Grad erwartet, noch etwas heißer könnte es in Andalusien im Süden werden. In den Städten Sevilla und in Córdoba, die im Flusstal des Guadalquivir liegen, könnte es vor allem am Freitag bis zu 44 Grad heiß werden, warnte der nationale Wetterdienst Aemet. Auch nachts sinken die Temperaturen oft nicht unter 20 Grad, die Spanier sprechen dann von tropischen Nächten.

Allerdings ist Hitze nicht gleich Hitze. Bei einer hohen Luftfeuchtigkeit wie etwa auf der Urlaubsinsel Mallorca werden die zu erwartenden 35 Grad oft als schweißtreibender empfunden als ein paar Grad mehr im trockeneren Andalusien. So oder so lauten die Ratschläge gleich: Viel Wasser trinken, leichte Kleidung, anstrengende körperliche Aktivitäten in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegen oder besser ganz meiden und auf Mitmenschen achten, vor allem ältere, die oft nicht so gut mit der Hitze klarkommen. Eine leichte Abkühlung auf Temperaturen wieder landesweit unter 40 Grad soll es ab Sonntag geben.

Wer kann, sucht Abkühlung Bild: Sebastian Kahnert (dpa-Zentralbild)

