Mehr als 400 Bergleute in südafrikanischer Mine eingeschlossen

Es hingen mehr als 400 Menschen unter Tage fest, teilte die Geschäftsleitung der betroffenen Goldmine in Springs im Osten von Johannesburg mit. Demonstrierende Bergleute hätten ihren Kollegen die Zu- und Ausgangskarten abgenommen, so dass diese nicht mehr an die Oberfläche zurückkehren konnten.

Hintergrund der Auseinandersetzung sind Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gewerkschaften. Erst im Oktober hatten deshalb in derselben Mine rund 500 Bergleute drei Tage lang unter Tage festgehangen, weil Kollegen der anderen Gewerkschaft sie nicht aus dem Bergwerk heraus ließen.

In Südafrikas Bergwerken arbeiten hunderttausende Menschen. Das Land ist der größte Platinproduzent der Welt und zählt zudem zu den wichtigsten Exporteuren von Gold, Diamanten, Kohle und anderen Rohstoffen. In den tiefsten Minen der Welt kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken.

